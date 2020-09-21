Навальный сообщил о найденном на его теле «Новичке»

Оппозиционер утверждает, что его одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд был обнаружен на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» был нанесен непосредственно на его одежду.

«Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — добавил Навальный.



На прошлой неделе соратники Навального сообщили, что яд группы «Новичок» обнаружен в бутылке воды из номера в отеле Томска, где останавливался политик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной эту версию, пишут argumenti.ru.

Адвокат Игорь Трунов рассказал НСН порядок действия со стороны профессионального юриста при обнаружении предположительных фактов преступления. Он считает, что команду Навального могут обвинить в укрывательстве улик.



