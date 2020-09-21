Навальный сообщил о найденном на его теле «Новичке»
Оппозиционный политик Алексей Навальный потребовал от правоохранительных органов России вернуть его одежду.
«Меня сейчас интересует одно: моя одежда. 30 дней «доследственной проверки» были использованы для того, чтобы прятать эту важнейшую улику. Перед тем, как разрешить меня увезти в Германию, всю одежду с меня сняли, и отправили абсолютно голого», — написал Навальный в своем блоге.
Оппозиционер утверждает, что его одежда может оказаться «очень важным вещдоком». По его словам, в Германии яд был обнаружен на его теле, поэтому есть вероятность, что «Новичок» был нанесен непосредственно на его одежду.
«Я требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — добавил Навальный.
На прошлой неделе соратники Навального сообщили, что яд группы «Новичок» обнаружен в бутылке воды из номера в отеле Томска, где останавливался политик. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал абсурдной эту версию, пишут argumenti.ru.
Адвокат Игорь Трунов рассказал НСН порядок действия со стороны профессионального юриста при обнаружении предположительных фактов преступления. Он считает, что команду Навального могут обвинить в укрывательстве улик.
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