Генпрокуратура проверит ПФР
Проверку работы пенсионных фондов в стране начнёт в августе Генпрокуратура. Об этом рассказал заместитель генпрокурора России Александр Буксман, пишет ТАСС.
По его словам, проверка будет проведена с особой тщательностью, она инициирована по поручению президента страны, отмечает RT.
«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», — заявил Буксман.
Ранее бывший заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов был арестован на два месяца по решению Басманного суда Москвы за взятку на сумму около 4,5 миллионов рублей.
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