Генпрокуратура проверит ПФР

«Факты незаконного перевода пенсионных накоплений граждан из Пенсионного фонда России в нецелевое использование должны получить правовую оценку, в том числе уголовную», — заявил Буксман.

Ранее бывший заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов был арестован на два месяца по решению Басманного суда Москвы за взятку на сумму около 4,5 миллионов рублей.

