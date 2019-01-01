Хочешь пенсию – не надейся на государство
Экономист Василий Колташов о решении продлить мораторий на формирование накопительной части пенсии.
Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлен еще как минимум на год - до 2022 включительно. Мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020. В декабре 2018 указом президента он был продлен до 2021 года включительно, - напоминает «Интерфакс». На этот период предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Это призвано уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.
Этот шаг властей поднимает вопрос о новой пенсионной реформе, взамен предыдущей, потерпевшей полный провал, - заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.
«Заморозка накопительной пенсии подтверждает прежде всего то, что провалилась вся пенсионная реформа, основанная на накоплениях. И заморозка производится по деньгам, которых на самом деле нет, которые уже потрачены, разошлись. И государство замораживает их, чтобы не поднимать лишнюю волну. В то же самое время встает вопрос о новой пенсионной реформе. С накоплениями все понятно: хочешь иметь накопительную пенсию – вкладывайся во что-то сам, хоть в недвижимость, хоть в ценные бумаги, обеспечивай себе ренту, государство в эту схему не включай, оно там лишнее. Но в то же время надо какую-то другую пенсионную политику, пенсионную схему гражданам предлагать».
Вместе с тем, собеседник агентства высказал опасение, что в рамках очередного реформирования пенсионной системы произойдет только ужесточение правил.
«По опыту 2018 года мы знаем, что существует угроза. И повышение пенсионного возраста было произведено, и может быть ужесточение пенсионной политики. Как бы нам не пришлось остаться с еще меньшими пенсиями или в самом деле не копить самим».
Если уж затевать новую пенсионную реформу, то в ее рамках необходимо вернуть хотя бы частично тот порядок, который был похоронен предыдущими трансформациями, - убежден Василий Колташов.
«Я бы очень хотел, чтобы это была контрреформа, которая бы вернула какие-то схемы прежние, обеспечивала бы людям надежные гарантии по пенсиям, не увеличивая нагрузку на них и не предлагая путанных, хитроватых схем каких-то, но я боюсь, что как раз такие схемы и будут предложены».
Пенсионная система создается для тех, кто не может сам накопить себе на старость и для кого государство должно эту пенсию аккумулировать и в дальнейшем выплачивать. Пока же чем дальше реформируется эта сфера, тем хуже становится для потенциальных пенсионеров, - заключил собеседник НСН.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Экономист предрек дальнейшее ужесточение пенсионной политики в России
- В Совфеде оценили угрозы Украины «снести» Крымский мост
- Загитову спасла от наказания нехватка «некабинетных» гаишников
- На Украине заявили о способности «снести» Крымский мост за минуты
- Москалькова попросила освободить Вышинского под подписку о невыезде