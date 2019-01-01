Хочешь пенсию – не надейся на государство

Мораторий на формирование накопительной части пенсии продлен еще как минимум на год - до 2022 включительно. Мораторий был введен в 2016 году и должен был закончиться в 2020. В декабре 2018 указом президента он был продлен до 2021 года включительно, - напоминает «Интерфакс». На этот период предусматривается направление страховых взносов в полном объеме на финансирование страховых пенсий, без формирования пенсионных накоплений. Это призвано уменьшить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд.

Этот шаг властей поднимает вопрос о новой пенсионной реформе, взамен предыдущей, потерпевшей полный провал, - заявил в эфире НСН экономист Василий Колташов.