Генпрокуратура признала нежелательной в России «Ассоциацию свободных россиян»

В Генпрокуратуре отметили, что организация была основана эмигрантами из России в 2022 году, которые спонсируют украинскую армию, выступают против спецоперации России на Украине и призывают к свержению российского руководства. Среди ее активных членов — лица, ведущие антироссийскую пропаганду, участвовавшие в акциях протеста в России и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).

Кроме того, добавили в ведомстве, партнер «Ассоциации свободных россиян», объединение «Гражданский совет» (признано нежелательной организацией в России), занимается рекрутингом и помогает участвующим в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ «Сибирскому батальону» и Легиону «Свобода России» (признаны террористическими организациями в России).

Ранее норвежскую организацию The Independent Barents Observer AS признали нежелательной на территории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

