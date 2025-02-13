Генпрокуратура признала нежелательной в России «Ассоциацию свободных россиян»
Генпрокуратура России признала деятельность неправительственной организации «Ассоциация свободных россиян» (Португалия) нежелательной на территории России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Генпрокуратуре отметили, что организация была основана эмигрантами из России в 2022 году, которые спонсируют украинскую армию, выступают против спецоперации России на Украине и призывают к свержению российского руководства. Среди ее активных членов — лица, ведущие антироссийскую пропаганду, участвовавшие в акциях протеста в России и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества («Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России).
Кроме того, добавили в ведомстве, партнер «Ассоциации свободных россиян», объединение «Гражданский совет» (признано нежелательной организацией в России), занимается рекрутингом и помогает участвующим в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ «Сибирскому батальону» и Легиону «Свобода России» (признаны террористическими организациями в России).
Ранее норвежскую организацию The Independent Barents Observer AS признали нежелательной на территории России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru