Генпрокуратура признала нежелательной польскую организацию «За свободную Россию»
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность польской ассоциации «За свободную Россию» (Stowarzyszenie «Za Wolna Rosje»). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ГП отметили, что организация вмешивается во внутренние дела РФ и угрожает ее конституционному строю и безопасности.
«Идейными вдохновителями ... организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе вооруженных сил Украины», — указали в ведомстве.
В Генпрокуратуре добавили, что организация готовит «группы сопротивления», устраивает «театрально-политические акции» для привлечения внимания и денег, ведет идеологическую обработку журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против России.
Ранее Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации Conflict Intelligence Team, связанной с экстремистской и запрещенной в РФ ФБК, напоминает RT.
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