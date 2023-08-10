Генпрокуратура потребовала пересмотреть дело о нападении на школьника с Z на шапке

Генпрокуратура РФ потребовала пересмотреть уголовное дело о нападении на школьника из-за шапки с буквой Z в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

На оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z уральца завели уголовное дело

Как подчеркивается, поступок мужчины, напавшего на подростка следует рассматривать как циничный, причиняющий ущерб социально-нравственному воспитанию и интересам России.

Суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении Александра Неустроева и оштрафовал его на 7 тысяч рублей. В апреле 2023 года мужчина накричал на ребенка из-за шапки с символом СВО.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру России из-за решения суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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