Генпрокуратура потребовала пересмотреть дело о нападении на школьника с Z на шапке

Как подчеркивается, поступок мужчины, напавшего на подростка следует рассматривать как циничный, причиняющий ущерб социально-нравственному воспитанию и интересам России.

Суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело в отношении Александра Неустроева и оштрафовал его на 7 тысяч рублей. В апреле 2023 года мужчина накричал на ребенка из-за шапки с символом СВО.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру России из-за решения суда по делу об оскорблении ребенка за шапку с Z, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

