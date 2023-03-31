Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет»

По данным Генпрокуратуры, университет основан гражданами РФ, в том числе признанными иностранными агентами. Преподаватели вуза популяризируют деятельность структур, признанных в РФ экстремистскими, а разработанная и используемая здесь литература «имеет ярко выраженный антироссийский характер».

«В ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии. Деятельность университета ... представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», — указали в надзорном ведомстве.

Генпрокуратура направила информацию о своем решении в Минюст РФ.

