Генпрокуратура признала нежелательной организацией латвийский «Свободный университет»
Генпрокуратура РФ по результатам проверки признала деятельность латвийской неправительственной организации «Свободный университет» нежелательной на территории России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
По данным Генпрокуратуры, университет основан гражданами РФ, в том числе признанными иностранными агентами. Преподаватели вуза популяризируют деятельность структур, признанных в РФ экстремистскими, а разработанная и используемая здесь литература «имеет ярко выраженный антироссийский характер».
«В ходе учебного процесса у студентов формируется стойкая неприязнь к России и навязывается ультралиберальная модель европейской демократии. Деятельность университета ... представляет угрозу основам конституционного строя, территориальной целостности и безопасности государства», — указали в надзорном ведомстве.
Генпрокуратура направила информацию о своем решении в Минюст РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru