Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Conflict Intelligence Team
Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной в РФ деятельность украинской неправительственной организации Conflict Intelligence Team («Сетевое объединение журналистов-расследователей»). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение было принято по итогам изучения поступивших в ГП материалов. Как отметили в надзорном ведомстве, электронную платформу НПО создал скрывающийся за границей от уголовного преследования россиянин Руслан Карпук совместно с участниками экстремистской организации ФБК (запрещена в России).
«Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах РФ, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. <...> Имитируя журналистскую деятельность, организация активно участвует в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей», — заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве добавили, что НПО передает «псевдоэкспертные заключения» в США, эти данные впоследствии используются с целью усиления санкционного давления на Россию.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского псевдорелигиозного движения «Аллатра», напоминает RT.
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