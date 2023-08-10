Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО Conflict Intelligence Team

Решение было принято по итогам изучения поступивших в ГП материалов. Как отметили в надзорном ведомстве, электронную платформу НПО создал скрывающийся за границей от уголовного преследования россиянин Руслан Карпук совместно с участниками экстремистской организации ФБК (запрещена в России).

«Основной целью группы псевдожурналистов является сбор и опубликование информации о Вооруженных силах РФ, в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемой в дальнейшем для дискредитации. <...> Имитируя журналистскую деятельность, организация активно участвует в инициируемых зарубежными антироссийскими центрами пропагандистских кампаниях, направленных на продвижение протестных настроений и деструктивных идей», — заявили в Генпрокуратуре.

В ведомстве добавили, что НПО передает «псевдоэкспертные заключения» в США, эти данные впоследствии используются с целью усиления санкционного давления на Россию.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинского псевдорелигиозного движения «Аллатра», напоминает RT.

