Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House в России
Международная организация Human Rights House решением Генпрокуратуры признана нежелательной в России. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление в ведомстве.
Также нежелательной признана входящая в него сеть иностранных неправительственных организаций, получивших названий Дома прав человека. Среди них «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова» (Литва); «Образовательный дом прав человека Чернигов» и «Дом прав человека Крым» (Украина); Дом прав человека Тбилиси (Грузия и так далее.
Российское ведомство сообщило, что фонд спонсировали Евросоюз, а также ряд министерств иностранных дел в том числе Британии, Норвегии, Нидерландов, Швейцарии, Польши и других стран. При этом HRH позиционирует себя как некоммерческая организация.
Ранее Генпрокуратурапризнала нежелательной деятельность в России WWF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- МИД обвинил Запад в закупках оружия советского и российского производства
- Сборные России и Катара проведут товарищеский матч 12 сентября
- Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House в России
- Мальме примет конкурс «Евровидение-2024»
- Столтенберг: страны НАТО увеличат поставки снарядов на Украину
- Столтенберг: На саммите НАТО утвердят многолетний пакет поддержки Украины
- ГИБДД назвала несоблюдение дистанции самой частой причиной ДТП
- Дети Алена Делона подали в суд на его сиделку
- Президент Сербии Вучич заявил, что подлинный экономический рост уходит из Европы
- Столтенберг назвал Россию одной из двух главных угроз для НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru