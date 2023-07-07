Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House в России

Также нежелательной признана входящая в него сеть иностранных неправительственных организаций, получивших названий Дома прав человека. Среди них «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова» (Литва); «Образовательный дом прав человека Чернигов» и «Дом прав человека Крым» (Украина); Дом прав человека Тбилиси (Грузия и так далее.

Российское ведомство сообщило, что фонд спонсировали Евросоюз, а также ряд министерств иностранных дел в том числе Британии, Норвегии, Нидерландов, Швейцарии, Польши и других стран. При этом HRH позиционирует себя как некоммерческая организация.

Ранее Генпрокуратурапризнала нежелательной деятельность в России WWF, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

