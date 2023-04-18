Генпрокуратура признала нежелательной деятельность норвежского фонда «Беллона»

Надзорное ведомство по результатам проверки установило, что работа НПО «направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране». Деятельность фонда представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России: так, «Беллона» финансирует другие НКО-иноагенты, пытается влиять на законодательство РФ с целью его изменения, формирует мнение о «несостоятельности» природоохранной политики и некомпетентности газо- и нефтедобывающих отраслей России.

«С начала СВО (специальной военной операции. - НСН) ... фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации Вооруженных сил РФ», — добавили в Генпрокуратуре.

Ранее надзорное ведомство признало нежелательной в РФ деятельность немецкой НПО «Форум гражданского общества Россия — ЕС», напоминает RT.

