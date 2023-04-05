Минюст включил немецкую и украинскую НПО в перечень нежелательных в России
Немецкая неправительственная организация Solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V. («Солидарность с гражданским движением в России – Solidarus») была включена в список иностранных и международных НПО, чья деятельность признана нежелательной на территории России, сообщает пресс-служба Минюст РФ.
В сообщении говорится, что также в перечень была включена украинская НПО «КрымSOS» (CrimeaSOS).
«Организации включены в перечень... на основании решений первого заместителя Генпрокурора Российской Федерации», - указали в ведомстве.
Ранее Минюст включил в перечень нежелательных в России неправительственную организацию Transparеncy International, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru