Россиян предупредили о штрафах за повреждение вербы
Повреждение вербы наказывается штрафом от 3500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Там указали, что ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже.
В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.
Ранее стало известно, что в 2025 году «традиционного» повышения цен на яйца к Пасхе не будет, так как стоимость будет снижаться после кризиса из-за птичьего гриппа, производственного потенциала хватает, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru