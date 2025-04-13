Россиян предупредили о штрафах за повреждение вербы

Повреждение вербы наказывается штрафом от 3500 рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Там указали, что ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже.

В 2025 году Вербное воскресенье отмечается 13 апреля.

Ранее стало известно, что в 2025 году «традиционного» повышения цен на яйца к Пасхе не будет, так как стоимость будет снижаться после кризиса из-за птичьего гриппа, производственного потенциала хватает, заявил НСН эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.

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