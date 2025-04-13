Дмитриев прокомментировал пост NASA о Гагарине

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отреагировал в соцсети X на публикацию NASA по случаю Дня космонавтики.

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Американского аэрокосмическое агентство почтило первый полет в космос Юрия Гагарина. «НАСА отдало дань уважения Гагарину. Сотрудничество восторжествует», — заявил Дмитриев.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с Днем космонавтики работников ракетно-космической отрасли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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