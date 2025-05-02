СМИ: Окружение Трампа предлагает ему варианты давления на Россию

Собеседники агентства заявляют, что эти советчики уверены в том, что введение этих мер необходимо, чтобы побудить Москву к урегулированию конфликта на Украине.

Также источники отмечают, что президент США пока не спешит принятием решения, указывая на продолжающиеся дипломатические усилия.

Какие именно меры экономического давления предлагаются Трампу агентство не уточнило.

Ранее глава Белого дома заявил телеканалу ABC, что верит в желание президента РФ Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

