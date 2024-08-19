Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость»

Генпрокуратура признала деятельность американской неправительственной организации Clooney Foundation for Justice («Фонд Клуни за справедливость») нежелательной на территории России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Фонд Клуни опроверг преследование российских журналистов в Европе

В ГП отметили, что фонд, основанный актером Джорджем Клуни и его женой, юристом Амаль Клуни, «с голливудским размахом» проводит работу, направленную на дискредитацию РФ. По данным надзорного ведомства, организация поддерживает покинувших Россию «лжепатриотов», участников запрещенных экстремистских и террористических объединений.

«Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость"... продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее ГП признала нежелательной работу НПО «Депутаты Мирной России», напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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