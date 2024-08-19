Генпрокуратура признала нежелательной деятельность «Фонда Клуни за справедливость»

В ГП отметили, что фонд, основанный актером Джорджем Клуни и его женой, юристом Амаль Клуни, «с голливудским размахом» проводит работу, направленную на дискредитацию РФ. По данным надзорного ведомства, организация поддерживает покинувших Россию «лжепатриотов», участников запрещенных экстремистских и террористических объединений.

«Прикрываясь гуманитарными идеями, "борцы за справедливость"... продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Ранее ГП признала нежелательной работу НПО «Депутаты Мирной России», напоминает 360.ru.

