Фонд Клуни опроверг преследование российских журналистов в Европе

Актер Джордж Клуни, фонд которого недавно объявил о намерении преследовать российских журналистов в Европе, заявил, что никто никого не собирался преследовать. В его заявлении в соцсети говорится, что сотрудница его фонда неточно выразилась и в целом организация против журналистов не выступает, даже если с ними не согласна.

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Ранее директор по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анна Нейстат в эфире радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) сообщила, что организация намерена добиться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе, за пропаганду войны.

Как пояснила Нейстат, российские журналисты могут быть арестованы в любой европейской стране и затем экстрадированы в государство, в котором ведется расследование по уголовному делу.


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Фото: Instagram/george_clooney_page
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