Фонд Клуни опроверг преследование российских журналистов в Европе

Ранее директор по юридическим вопросам входящего в Фонд Клуни проекта Docket Анна Нейстат в эфире радиостанции «Голос Америки» (внесена Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) сообщила, что организация намерена добиться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе, за пропаганду войны.

Как пояснила Нейстат, российские журналисты могут быть арестованы в любой европейской стране и затем экстрадированы в государство, в котором ведется расследование по уголовному делу.



