Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor нежелательной в России
Генпрокуратура России поддержала обращение комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела и признала неправительственную организацию Russian Election Monitor нежелательной в РФ. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
«Немецкая НПО "Russian Election Monitor" (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ... недружественными нашей стране организациями», — приводит слова парламентария Telegram-канал комиссии.
Пискарев подчеркнул, что на организацию обратили внимание еще в прошлые избирательные кампании РФ «в связи с дискредитацией электоральной системы». Как указал депутат, площадки REM используются в деструктивной деятельности и сейчас, в частности, с их помощью зарубежную аудиторию готовят к признанию выборов президента России нелегитимными.
«Организация тесно взаимодействует в этих целях с релокантами, дискредитирующими политику России ... ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Активно участвует в ... кампании по распространению фейков об СВО», — добавил Пискарев.
Ранее Генпрокуратура признала деятельность издания DOXA нежелательной на территории РФ, напоминает Ura.ru.
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