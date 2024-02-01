Генпрокуратура признала НПО Russian Election Monitor нежелательной в России

«Немецкая НПО "Russian Election Monitor" (REM) образована группой польских, французских и немецких политиков-русофобов, призывающих свои правительства к продолжению поставок оружия на Украину и тесно связанных с ... недружественными нашей стране организациями», — приводит слова парламентария Telegram-канал комиссии.

Пискарев подчеркнул, что на организацию обратили внимание еще в прошлые избирательные кампании РФ «в связи с дискредитацией электоральной системы». Как указал депутат, площадки REM используются в деструктивной деятельности и сейчас, в частности, с их помощью зарубежную аудиторию готовят к признанию выборов президента России нелегитимными.

«Организация тесно взаимодействует в этих целях с релокантами, дискредитирующими политику России ... ретранслирует материалы иноагентов, нежелательных и экстремистских организаций. Активно участвует в ... кампании по распространению фейков об СВО», — добавил Пискарев.

Ранее Генпрокуратура признала деятельность издания DOXA нежелательной на территории РФ, напоминает Ura.ru.

