Минюст внес американскую GlobalGiving Foundation в список нежелательных организаций
Министерство юстиции РФ внесло в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, американскую организацию GlobalGiving Foundation Inc. («Фонд глобальной помощи»). В список ведомство также включило германские Freies Russland Berlin e.V. («Свободная Россия Берлин») и Freies Russland NRW e.V. («Свободная Россия Северный Рейн-Вестфалия»), сообщается на сайте минюста.
Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность этих организаций.
На прошлой неделе минюст расширил список иностранных агентов. В этот перечень попали блогер и предприниматель Дмитрий Потапенко, журналист Максим Трудолюбов и медиапроект «ВОТ ТАК».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru