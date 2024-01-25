Генпрокуратура признала деятельность издания DOXA нежелательной в России

Генпрокуратура России признала деятельность издания DOXA («Докса») нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.

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Как отметил парламентарий, Генпрокуратура поддержала обращение комиссии. Пискарев указал, что «откровенно вражеская организация "Mnenie media z.s." (DOXA)», зарегистрированная в Чехии, маскировалась под студенческое издание и неоднократно попадала в поле зрения комиссии.

По словам Пискарева, организация причастна к обучению диверсионной деятельности в РФ.

«На информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к ... военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале думской комиссии.

Издание было заблокировано в России в 2022 году, напоминает Ura.ru.

Ранее Генпрокуратура признала «Антивоенный комитет России» нежелательной на территории РФ организацией, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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