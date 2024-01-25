Генпрокуратура признала деятельность издания DOXA нежелательной в России
Генпрокуратура России признала деятельность издания DOXA («Докса») нежелательной на территории РФ. Об этом сообщил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Василий Пискарев.
Как отметил парламентарий, Генпрокуратура поддержала обращение комиссии. Пискарев указал, что «откровенно вражеская организация "Mnenie media z.s." (DOXA)», зарегистрированная в Чехии, маскировалась под студенческое издание и неоднократно попадала в поле зрения комиссии.
По словам Пискарева, организация причастна к обучению диверсионной деятельности в РФ.
«На информационных ресурсах издания размещались инструкции по совершению поджогов военкоматов, отделов полиции и боевой техники, призывы к ... военнослужащим сдаваться в плен ВСУ, материалы по оказанию сопротивления органам правопорядка и захвату университетов», — говорится в сообщении в Telegram-канале думской комиссии.
Издание было заблокировано в России в 2022 году, напоминает Ura.ru.
Ранее Генпрокуратура признала «Антивоенный комитет России» нежелательной на территории РФ организацией, пишет RT.
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