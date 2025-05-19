Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International нежелательной в России

Неправительственная организация Amnesty International была признана нежелательной Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщило ведомство.

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По данным Генпрокуратуры, международное движение является центром подготовки русофобских проектов, которые финансируют сторонники киевского режима. Уточняется, что вердикт связан только с этими фактами.

В ведомстве также подчеркнули, что организация делает все возможное, чтобы усилить военное противостояние в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что волонтеры Amnesty International оправдывают военные преступления украинской армии.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Fond 19/29» из Чехии, напоминает НСН.

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