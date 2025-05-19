Генпрокуратура признала деятельность Amnesty International нежелательной в России
Неправительственная организация Amnesty International была признана нежелательной Генеральной прокуратурой России. Об этом сообщило ведомство.
По данным Генпрокуратуры, международное движение является центром подготовки русофобских проектов, которые финансируют сторонники киевского режима. Уточняется, что вердикт связан только с этими фактами.
В ведомстве также подчеркнули, что организация делает все возможное, чтобы усилить военное противостояние в зоне проведения специальной военной операции. Отмечается, что волонтеры Amnesty International оправдывают военные преступления украинской армии.
Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность неправительственной организации «Fond 19/29» из Чехии, напоминает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru