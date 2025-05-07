Генпрокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Fond 19/29» из Чехии

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность чешской неправительственной организации Sdružení investigativních novinářů – Fond 19/29, z.s. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что НПО создали в июле 2015 года для продолжения в Чехии деятельности ликвидированной некоммерческой организации «Фонд поддержки расследовательской журналистики – Фонд 19/29». По данным Генпрокуратуры, структура сотрудничает с объединениями, признанными нежелательными в РФ.

«В соответствии с уставом целями фонда являются обеспечение условий для беспрепятственной работы журналистов, оказание помощи представителям СМИ в их «расследованиях». На деле же организация сосредоточена на очернении России», - указывает ведомство.

По данным ГП, фонд размещает публикации в интернете и реализует программы и проекты, дискредитирующие российское руководство и политику страны.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность американской НПО Hope Harbor Society, пишет Ura.ru.

