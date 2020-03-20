Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к фейкам на тему COVID-19

Ранее НСН писала, что волонтеры приступили к ежедневному мониторингу соцсетей – на предмет публикаций, который содержат недостоверные сведения о ситуации с коронавирусом в России. Работу проводят активисты Приморской региональной общественной организации информационной защиты «Медиабратство «Киберволонтеры».

В список их задач входит поиск постов о преувеличенных масштабах распространения коронавирусной инфекции в РФ, способах лечения, которые на самом деле могут только навредить, а также другой деструктивной информации, связанной с COVID-19. С 20 марта к работе приступили первые 10 активистов организации.



