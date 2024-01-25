Адвокат заявила о раскаянии укрывателя Треповой Касинцева
Адвокат Елена Конева, представляющая в суде интересы математика Дмитрия Касинцева, заявила, что мужчина всю жизнь занимался наукой и далек от уголовного мира, сообщает Газета.Ru.
По её словам, её подзащитный, которого приговорили к году и девяти месяцам колонии за укрывательство Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), раскаивается в содеянном.
Юрист назвала приговор Касинцеву «слишком суровым» и мог бы быть мягче, с учётом раскаяния.
«Мы будем обжаловать данное решение... будем писать апелляционную жалобу... будем надеяться на справедливость нашего суда, на гуманное отношение к человеку, который попал в беду, фактически сломавшей всю его жизнь», - подчеркнула Конева.
Ранее суд приговорил Дарью Трепову к 27 годам колонии общего режима по делу о теракте, По версии следствия, 2 апреля 2023 года она принесла в кафе на Университетской набережной начиненную взрывчаткой статуэтку и передала её военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), который погиб в результате взрыва, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru