Воронежский губернатор рассказал об отсутствии сахара в магазинах

Вместе с тем проблем с поставками и производством сахара в регионе нет - на складах его более 270 тысяч тонн, однако заявок на его отгрузку в магазины от торговых сетей почти нет, заявил Гусев, пообещав, что продукт скоро вернется в магазины.

Ранее воронежский глава заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой организовать проверку торговых сетей на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар, сообщают «Новости Воронежа».

