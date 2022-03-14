Воронежский губернатор рассказал об отсутствии сахара в магазинах
Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в магазинах региона практически отсутствует на полках сахар. По его словам, дефицит товара произошел из-за ажиотажа, преодолеть который не смогли даже введенные торговыми сетями ограничения отпуска товара в одни руки.
Вместе с тем проблем с поставками и производством сахара в регионе нет - на складах его более 270 тысяч тонн, однако заявок на его отгрузку в магазины от торговых сетей почти нет, заявил Гусев, пообещав, что продукт скоро вернется в магазины.
Ранее воронежский глава заявил, что обратился в прокуратуру с просьбой организовать проверку торговых сетей на предмет возможного искусственного завышения цен на сахар, сообщают «Новости Воронежа».
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