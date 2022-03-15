СМИ: Белоусов поручил разобраться с ростом цен на сахар

По данным издания, накануне Белоусов провел еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары, в том числе, на сахар. Согласно информации Росстата, за период с 5 по 11 марта стоимость этого продукта увеличилась на 12,8%, отмечает Ura.ru.

По словам источника, Белоусов поручил «выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры». Минсельхоз, Минпромторг, Федеральные налоговая и антимонопольная службы (ФНС и ФАС) должны будут представить свои предложения по урегулированию ситуации с ценами к концу недели.

