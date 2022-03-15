СМИ: Белоусов поручил разобраться с ростом цен на сахар
Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил Минпромторгу и Минсельхозу провести рабочие встречи с производителями сахара и торговыми сетями и решить проблему резкого роста цен на сахар. Об этом пишут Известия, ссылаясь на близкий к правительству источник.
По данным издания, накануне Белоусов провел еженедельное совещание по ситуации с ценами на социально значимые товары, в том числе, на сахар. Согласно информации Росстата, за период с 5 по 11 марта стоимость этого продукта увеличилась на 12,8%, отмечает Ura.ru.
По словам источника, Белоусов поручил «выявить звено в единой цепочке поставок, на котором происходит значительное завышение цен на сахарный песок, и принять меры». Минсельхоз, Минпромторг, Федеральные налоговая и антимонопольная службы (ФНС и ФАС) должны будут представить свои предложения по урегулированию ситуации с ценами к концу недели.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,4 млн+41 055 / сут.
Умерли
361 тыс.+533 / сут.
Выздоровели
15,6 млн+105 тыс. / сут.
- СМИ: Россияне останутся без иностранных газировки и алкоголя
- Крупнейшее водохранилище Крыма наполнилось водой
- В Московской области отменили ношение масок и социальную дистанцию
- Депутат Кирьянов: YouTube находится в шаге от блокировки
- Джонсон предрек «трудные времена» для Запада из-за отказа от российских энергоносителей
- СМИ сообщили о намерении помощника Байдена провести разговор с Патрушевым
- СМИ: Белоусов поручил разобраться с ростом цен на сахар
- Южная Корея направит Украине нелетальные военные материалы
- В аварии с «КамАЗом» в Новосибирске погибли три человека
- Антонов: Многие западные СМИ выставляют Россию агрессором
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru