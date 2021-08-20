Генпрокуратура назвала число уволенных из-за утраты доверия чиновников

Триста российских чиновников в первом полугодии 2021-го лишились должностей в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Об этом заявил в пресс-службе Генпрокуратуры.

Там подчеркнули, что основаниями для применения этого вида дисциплинарного взыскания являются грубые правонарушения. В их числе, сокрытие сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, непринятие мер по урегулированию конфликта интересов, а также ведение предпринимательской деятельности в нарушение антикоррупционных запретов.

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Напомним, в марте этого года Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия.

Ранее ему было предъявлено официальное обвинение во взяточничестве. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года чиновнику в виде денег и иных ценностей «занесли» более 31 миллиона рублей. У арестованного губернатора были изъяты около 500 миллионов рублей в разной валюте, а также коллекция дорогостоящих часов, в том числе Breguet оценочной стоимостью в 5 миллионов рублей, и другие предметы роскоши.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему именно часы столь часто фигурируют в коррупционных делах.

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ТЕГИ:ГенпрокуратураУвольнениеЧиновники
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