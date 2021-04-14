Взяточница в Югре потеряла работу из-за пары кроссовок

Женщина отправилась в местный торговый центр в Югре (ХМАО) с целью провести проверку предприятия на предмет нелегальной продажи обуви. Нарушения, понятное дело, нашлись (а кто в бизнесе не без греха?). Но вместо оформления протокола она предложила другое решение вопроса, как ей представлялось, взаимоприемлемое. Продавец отдает пару кроссовок, которые приглянулись ее мужу, а она закрывает глаза на нарушения. Стоимость пары обуви составляла 4,5 тысяч рублей. Подвела ее недоговороспособность предпринимателя. Тот не просто отказался от сделки, но и накатал жалобу в прокуратуру. Та провела проверку, передала материал в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество». Ну а далее – увольнение из муниципалитета в связи с утратой доверия. Глава городского поселения, где случился скандал, так прокомментировала его: поселок маленький, за несколько десятков лет такое впервые, так что все в шоке.

Вымогательство взятки, пусть даже столь мелкой, это, безусловно, состав преступления и повод для увольнения. Но эта история все же – производное. Поводы для шока искать следует, скорее, в причинах, которые толкнули женщину на такой поступок. Пошла бы она тем же путем, если бы могла купить эти злосчастные кроссовки? Значит, напрашивается вывод, пара обуви для мужа за 4,5 тысячи рублей ей просто не по карману. Нисколько ее не оправдывая, сопоставим эти кроссовки с аксессуарами федеральных чиновниц, ответственных за социальное самочувствие общества.

А вот еще одна «обувная» история. Российская топ-модель Наталья Водянова прорекламировала в соцсетях обувной бренд своего сына. На размещенных кадрах 38-летняя манекенщица запечатлена в желтых кедах с изображением бабочки на подошве. Они полностью изготовлены из переработанных материалов. Известно, что дизайн обуви разработал сын Водяновой Лукас Портман. Стоимость кроссовок на сайте компании составляет 330 евро (почти 30 тысяч рублей).

Понимаете, 30 тысяч рублей стоит пара кед просто потому, что их дизайн разработал 19-летний отпрыск российской манекенщицы, удачно вышедшей замуж за английского аристократа. В то время как ее соотечественница из Ханты-Мансийского округа идет на преступление ради пары кроссовок для своего мужа стоимостью 4,5 тысячи.

Говоря словами Шерлока Холмса, «два башмака, а какие разные судьбы»...

