Генпрокуратура: Латвия, Канада и Швейцария отказали в правовой помощи России

Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2024 году иностранные государства отклонили 27 запросов о правовой помощи и 67 запросов о выдаче подозреваемых. Среди них 14 отказов были связаны с политическими мотивами. Отказы поступили от Латвии, Канады и Швейцарии.

По данным ведомства, в ряде случаев причины отказов не были обоснованы, что может свидетельствовать о политическом подтексте. В частности, это касается запросов на выдачу обвиняемых в мошенничестве, разбое и других преступлениях.