Генпрокуратура: Латвия, Канада и Швейцария отказали в правовой помощи России
Генеральная прокуратура России сообщила, что в 2024 году иностранные государства отклонили 27 запросов о правовой помощи и 67 запросов о выдаче подозреваемых. Среди них 14 отказов были связаны с политическими мотивами. Отказы поступили от Латвии, Канады и Швейцарии.
По данным ведомства, в ряде случаев причины отказов не были обоснованы, что может свидетельствовать о политическом подтексте. В частности, это касается запросов на выдачу обвиняемых в мошенничестве, разбое и других преступлениях.
В Генеральной прокуратуре сообщили, что лица, в экстрадиции которых было отказано, обвиняются в мошенничестве (статья 159 УК), причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (статья 165 УК), разбое (статья 162 УК) и других преступлениях.
С начала года иностранные органы отказали в удовлетворении 27 запросов о правовой помощи, из которых семь были отклонены по политическим причинам. Латвия и Швейцария отклонили запросы России трижды, а Канада — один раз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru