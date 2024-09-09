Генпрокуратура начнет проверку решений о реабилитации военных преступников
Генеральная прокуратура намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации лиц, виновных в военных преступлениях и тяжких преступлениях, следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.
В документе подчеркивается, что в рамках государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий недопустимо реабилитировать виновных в преступлениях против мира и человечности.
Также предусмотрено, что Главное управление международно-правового сотрудничества будет информировать МИД России об отмене реабилитации иностранных граждан.
Данная мера будет принята для того, чтобы соответствующие данные передавались в их страны дипломатическим путем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru