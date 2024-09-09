Генпрокуратура начнет проверку решений о реабилитации военных преступников

Генеральная прокуратура намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации лиц, виновных в военных преступлениях и тяжких преступлениях, следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что в рамках государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий недопустимо реабилитировать виновных в преступлениях против мира и человечности.