Генпрокуратура начнет проверку решений о реабилитации военных преступников

Генеральная прокуратура намерена отслеживать и отменять решения о реабилитации лиц, виновных в военных преступлениях и тяжких преступлениях, следует из проекта приказа, опубликованного на портале нормативных правовых актов.

В документе подчеркивается, что в рамках государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий недопустимо реабилитировать виновных в преступлениях против мира и человечности.

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Также предусмотрено, что Главное управление международно-правового сотрудничества будет информировать МИД России об отмене реабилитации иностранных граждан.

Данная мера будет принята для того, чтобы соответствующие данные передавались в их страны дипломатическим путем, передает «Радиоточка НСН».

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