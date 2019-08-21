Генпрокуратура хочет отобрать у семьи полковника ФСБ Черкалина имущество на несколько миллиардов

Генеральная прокуратура подала иск о взыскании имущества на сумму 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина, арестованного по обвинению в мошенничестве. До этого у бывшего руководителя второго отдела управления «К» ФСБ обнаружили в рабочем кабинете, автомобиле и жилище наличности на 12 миллиардов рублей в разной валюте, отмечает Ura.ru.

Установлено, что оценка стоимости имущества во много раз превышает официальный доход Черкалина. В Генпрокуратуре настаивают, что часть нелегального дохода он пускал на покупку недвижимости для своей семьи. Как пишет «Свободная пресса», речь идет пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках, общей площадью более семи тысяч квадратных метров, четырнадцати нежилых помещениях и двух автомобилях. Всё это и оценено в 6,3 миллиарда рублей.