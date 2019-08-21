Генпрокуратура хочет отобрать у семьи полковника ФСБ Черкалина имущество на несколько миллиардов
Генеральная прокуратура подала иск о взыскании имущества на сумму 6,3 миллиарда рублей с семьи полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина, арестованного по обвинению в мошенничестве. До этого у бывшего руководителя второго отдела управления «К» ФСБ обнаружили в рабочем кабинете, автомобиле и жилище наличности на 12 миллиардов рублей в разной валюте, отмечает Ura.ru.
Установлено, что оценка стоимости имущества во много раз превышает официальный доход Черкалина. В Генпрокуратуре настаивают, что часть нелегального дохода он пускал на покупку недвижимости для своей семьи. Как пишет «Свободная пресса», речь идет пяти квартирах, двух загородных домах, шести земельных участках, общей площадью более семи тысяч квадратных метров, четырнадцати нежилых помещениях и двух автомобилях. Всё это и оценено в 6,3 миллиарда рублей.
Черкалин и двое его подчиненных — Дмитрий Фролов и Андрей Васильев — были задержаны 25 апреля по подозрению в мошенничестве и вымогательстве взяток.
Позже все трое были арестованы и отправлены в следственный изолятор. Теперь уже бывшие сотрудники ФСБ по должности отвечали за банковский сектор. По версии следствия, они могли «крышевать» кредитные организации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Кудрин призвал расследовать действия силовиков на акциях в Москве
- Российский ходок Бакулин дисквалифицирован на 8 лет
- СМИ назвали дату обмена украинских моряков и заключённых
- Шариковый маньяк. Девушку в Кузьминках пытались изнасиловать, угрожая ручкой
- Новый премьер Украины станет известен 29 августа