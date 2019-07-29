Полковник ФСБ в запасе предрек новые громкие дела против чекистов

К 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тыс. рублей суд приговорил обвиненного в особо крупном мошенничестве экс-начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова. По данным «Коммерсанта», он дал показания на преступную группу высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ, в том числе начальника «банковского» отдела Кирилла Черкалина, замначальника управления Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева.

Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, почему в последнее время участились случаи арестов высокопоставленных силовиков и чиновников.

«Сотрудники ФСБ – не святые, все человеческое им свойственно. Другое дело, как это контролируется. Но сейчас порядок наводится. Все аресты говорят, что контроль есть, и достаточно жесткий. Много случаев в последнее время доказывают, что ужесточили борьбу, что порядок стараются навести», - сказал он.