Полковник ФСБ в запасе предрек новые громкие дела против чекистов
Владимир Луценко рассказал НСН, почему в последнее время участились случаи арестов высокопоставленных силовиков и чиновников.
К 4,5 годам колонии и штрафу в 250 тыс. рублей суд приговорил обвиненного в особо крупном мошенничестве экс-начальника контрольно-инспекторского департамента управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, полковника ФСБ Михаила Горбатова. По данным «Коммерсанта», он дал показания на преступную группу высокопоставленных сотрудников управления «К» ФСБ, в том числе начальника «банковского» отдела Кирилла Черкалина, замначальника управления Дмитрия Фролова и его подчиненного Андрея Васильева.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказал НСН, почему в последнее время участились случаи арестов высокопоставленных силовиков и чиновников.
«Сотрудники ФСБ – не святые, все человеческое им свойственно. Другое дело, как это контролируется. Но сейчас порядок наводится. Все аресты говорят, что контроль есть, и достаточно жесткий. Много случаев в последнее время доказывают, что ужесточили борьбу, что порядок стараются навести», - сказал он.
Эксперт выразил уверенность, что кампания по выявлению преступников в ФСБ и администрации президента будет продолжена.
«Громкие дела обязательно будут. Если принято решение, если есть воля и силы бороться, то будут громкие дела, будут посадки. И неважно, где люди работают – в ФСБ, МВД, МЧС или администрации президента. Не должно быть неконтролируемых, «темных» мест, до которых не доходит «луч света». Это самое страшное, когда организуются неподконтрольные закрытые зоны», - сказал он.
Напомним, Черкалину и его подельникам в мае было предъявлено обвинение в получении взяток на сумму 850 тыс. долларов. В начале июля его обвинили в особо крупном мошенничестве.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Генштабе обвинили американцев в разграблении Сирии
- Трамп сменит главу Национальной разведки
- В Иркутской области строят дамбу, чтобы избежать затопления городов
- Интернет-омбудсмен против раскрытия электронных кошельков
- В РАН рассказали, зачем Борису Джонсону тратить миллионы на рекламу Brexit