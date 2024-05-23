Переход активов АО «Макфа» в собственность РФ полностью завершен
Производитель макарон АО «Макфа» и связанные с ней компании полностью перешли в собственность государства, рассказал адвокат Вячеслав Плахотнюк. Его слова привел «Интерфакс».
Решение о национализации активов уже исполнено, переход долей и акций АО «СМАК», АО «Макфа», АО «Первый хлебокомбинат» в Росимущество у реестродержателей зафиксирован, уточнил адвокат.
Ранее также собственностью государства стало ООО «Управляющая компания М-Групп», которое управляет АО «Макфа», а также еще 18 обществ с ограниченной ответственностью.
Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход государства имущества АО «Макфа». Однако адвокат Павел Хлюстов отметил, что это лишь решение суда первой инстанции и говорить об окончательной национализации преждевременно, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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