Переход активов АО «Макфа» в собственность РФ полностью завершен

Решение о национализации активов уже исполнено, переход долей и акций АО «СМАК», АО «Макфа», АО «Первый хлебокомбинат» в Росимущество у реестродержателей зафиксирован, уточнил адвокат.

Ранее также собственностью государства стало ООО «Управляющая компания М-Групп», которое управляет АО «Макфа», а также еще 18 обществ с ограниченной ответственностью.



Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход государства имущества АО «Макфа». Однако адвокат Павел Хлюстов отметил, что это лишь решение суда первой инстанции и говорить об окончательной национализации преждевременно, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

