Переход активов АО «Макфа» в собственность РФ полностью завершен

Производитель макарон АО «Макфа» и связанные с ней компании полностью перешли в собственность государства, рассказал адвокат Вячеслав Плахотнюк. Его слова привел «Интерфакс».

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Решение о национализации активов уже исполнено, переход долей и акций АО «СМАК», АО «Макфа», АО «Первый хлебокомбинат» в Росимущество у реестродержателей зафиксирован, уточнил адвокат.

Ранее также собственностью государства стало ООО «Управляющая компания М-Групп», которое управляет АО «Макфа», а также еще 18 обществ с ограниченной ответственностью.

Центральный районный суд Челябинска 8 мая удовлетворил иск заместителя Генпрокурора РФ об обращении в доход государства имущества АО «Макфа». Однако адвокат Павел Хлюстов отметил, что это лишь решение суда первой инстанции и говорить об окончательной национализации преждевременно, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Ведомости/ТАСС
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