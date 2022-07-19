Генпрокуратура ДНР подтвердила гибель 14 человек при взрыве в драмтеатре Мариуполя
Четырнадцать человек погибли в результате самоподрыва взрывчатки украинских боевиков в здании драматического театра Мариуполя 16 марта. Об этом заявил начальник следственного управления генпрокуратуры Донецкой народной республики Алексей Куцурубенко.
По словам представителя надзорного ведомства, утверждения о гибели 300 человек при взрыве — фейк, пишет Ura.ru.
«При проведении следственных действий, помещений разрушенного драмтеатра обнаружены останки 14 тел. Других останков не обнаружено», — заявил Куцурубенко в беседе с РИА Новости.
Начальник следственного управления ГП добавил, что большинство мирных жителей покинуло драмтеатр до взрыва: перед детонацией боеприпасов украинские силовики организовали в здании огневые точки, пишет Газета.ру.
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