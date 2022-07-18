В МВД ЛНР назвали причину взрыва в драмтеатре Мариуполя

Помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев заявил, что украинские боевики могли изнутри подорвать здание драмтеатра в Мариуполе, сообщает РИА Новости.

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По его словам, за несколько дней волонтёры и военнослужащие ВСУ занесли 67 или 68 ящиков были небольшого размера — «от трёх до четырех килограммов взрывчатки.

«Возможно, там были ещё боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный», — сказал представитель республики.

Киселев добавил, что окончательные результаты расследования будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее в Минобороны России опровергли заявления Киева о якобы нанесении авиаудара по зданию драматического театра в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЛНРВзрывМариуполь
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