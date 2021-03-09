Генпрокуратура: чаще всего мелкие взятки берут полицейские
Мелкие взятки в России чаще других берут сотрудники правоохранительных органов, а также сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктора Балдина.
По его данным, получение взяток в размере до 10 тысяч рублей наиболее часто совершается сотрудниками органов внутренних дел. Как правило, деньги россияне дают, чтобы не привлекаться к административной ответственности за различные правонарушения. Преподаватели берут взятки взамен на положительные оценки при сдаче экзаменов, сотрудники органов уголовно-исполнительной системы - за пронос на территорию исправительных учреждений запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий отбывания наказания.
Президент России Владимир Путин наделил ГИБДД обязанностью осуществления госконтроля за организацией и проведением технического осмотра машин, фактически вернув инспекции полномочия, которые были у неё до 2012 года. Соответствующий указ президента опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, новый порядок вступит силу с 1 марта.
Автоэксперт Олег Осипов в эфире НСН высказал мнение, что новый порядок контроля за техосмотром возродит былые традиции, сопровождавшиеся, в том числе, взяточничеством.
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