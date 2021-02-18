Заместителя главы Челябинска задержали по делу о крупной взятке
Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали замглавы Челябинска, сообщает пресс-служба ведомства.
В пресс-службе регионального СУ СК РФ рассказали, что в отношении заместителя главы областного центра было возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере».
Следствие считает, что в 2020 году подозреваемы получил взятку в сумме более 400 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за оказание общего покровительства при заключении, исполнении и оплате муниципального контракта.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.
Отметим, что в СУ СК РФ по Челябинской области фамилию задержанного чиновника не назвали. По данным источников РИА Новости, это заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков.
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