Генпрокуратура Белоруссии попросила Польшу выдать авторов телеграм-канала Nexta

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в адрес Министерства юстиции Польши просьбу о выдаче граждан Белоруссии Степана Путило и Романа Протасевича.

Ведомство в своем требовании ссылается на договор между Польшей и Белоруссией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Следственный комитет республики 5 ноября возбудил в отношении Путило и Протасеича уголовные дела.

Авторов канала Nexta обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст 293 и 342 УК Белоруссии).