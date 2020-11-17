Генпрокуратура Белоруссии попросила Польшу выдать авторов телеграм-канала Nexta
Генеральная прокуратура Белоруссии направила в адрес Министерства юстиции Польши просьбу о выдаче граждан Белоруссии Степана Путило и Романа Протасевича.
Ведомство в своем требовании ссылается на договор между Польшей и Белоруссией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Следственный комитет республики 5 ноября возбудил в отношении Путило и Протасеича уголовные дела.
Авторов канала Nexta обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст 293 и 342 УК Белоруссии).
Nexta – самый известный в Белоруссии оппозиционный ресурс, его редакция находится в Варшаве. В ходе протестов после выборов главы республики, на которых в очередной раз победил действующий президент Александр Лукашенко, авторы канала сообщали о задержаниях протестующих. В октябре Верховный суд республики сообщил, что Nexta и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.
В ходе митингов и шествий правоохранительные органы Белоруссии задержали несколько тысяч человек. По меньшей мере 1300 человек получили травмы в ходе задержания или по прибытии в ОВД. Страны Евросоюза, а также Канада и США высказались против признания результатов выборов легитимными.
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