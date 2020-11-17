Генпрокуратура Белоруссии попросила Польшу выдать авторов телеграм-канала Nexta

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в адрес Министерства юстиции Польши просьбу о выдаче граждан Белоруссии Степана Путило и Романа Протасевича.

Ведомство в своем требовании ссылается на договор между Польшей и Белоруссией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Следственный комитет республики 5 ноября возбудил в отношении Путило и Протасеича уголовные дела.

Авторов канала Nexta обвиняют в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок (ст 293 и 342 УК Белоруссии).

Парламент Германии не признал результаты выборов в Белоруссии

Nexta – самый известный в Белоруссии оппозиционный ресурс, его редакция находится в Варшаве. В ходе протестов после выборов главы республики, на которых в очередной раз победил действующий президент Александр Лукашенко, авторы канала сообщали о задержаниях протестующих. В октябре Верховный суд республики сообщил, что Nexta и его логотип признаны в Белоруссии экстремистскими материалами.

В ходе митингов и шествий правоохранительные органы Белоруссии задержали несколько тысяч человек. По меньшей мере 1300 человек получили травмы в ходе задержания или по прибытии в ОВД. Страны Евросоюза, а также Канада и США высказались против признания результатов выборов легитимными.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаУголовное ДелоАкции ПротестаПротестыМинск
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры