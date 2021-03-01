Геннадий Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель
Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Он напомнил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных, пишет Ura.ru.
«Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав», — подчеркнул Онищенко.
Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной. Так, четырехдневка ожидает россиян в связи с праздником 8 Марта, еще две придутся на май, отмечает RT. Всего в 2021 году будут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.
Между тем, ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удивившейся, что при медленных темпах вакцинации россиян от COVID-19 Россия активно предлагает свою вакцину «Спутник V» другим странам. Он объяснил, что вакцинация в России проходит с учетом эпидситуации и всех остальных факторов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 571 / сут.
Умерли
86 455+333 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+11 277 / сут.
- Власти Турции продлили ограничения для туристов
- Регионы России получат 100 млрд рублей на строительство дорог
- Почти каждый тридцатый россиянин столкнулся с COVID-19 за год пандемии
- СМИ: Армянская оппозиция ворвалась в здание правительства
- Гендиректор компании «Нафтапремиум» получил условный срок по делу о хищении 3 млрд рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru