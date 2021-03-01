Геннадий Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель

Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных, пишет Ura.ru.

«Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав», — подчеркнул Онищенко.

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Роструд напомнил о трех сокращенных рабочих неделях весной. Так, четырехдневка ожидает россиян в связи с праздником 8 Марта, еще две придутся на май, отмечает RT. Всего в 2021 году будут семь коротких рабочих недель и одна длинная. Последняя рабочая неделя года завершится в четверг, 30 декабря.

Между тем, ранее экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, удивившейся, что при медленных темпах вакцинации россиян от COVID-19 Россия активно предлагает свою вакцину «Спутник V» другим странам. Он объяснил, что вакцинация в России проходит с учетом эпидситуации и всех остальных факторов.


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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:8 МартаРаботаМайские ПраздникиГеннадий Онищенко
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