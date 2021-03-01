Геннадий Онищенко заявил о вреде коротких рабочих недель

Короткие рабочие недели весной вредят экономике и здоровью граждан. С таким заявлением выступил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что в советское время люди отдыхали на Новый год один день, а в мае было только несколько выходных, пишет Ura.ru.

«Тогда мы не чувствовали никакого ущемления своих прав», — подчеркнул Онищенко.