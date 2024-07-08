Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан

«В связи с проведением технических работ прием граждан, в том числе по вопросу выдачи паспортов, с понедельника 8 июля с.г. будет временно приостановлен», — отмечается в сообщении.

Генконсульство пообещало дополнительно сообщить о возобновлении приема. В то же время в дипмиссии указали, что готовы оказать необходимую консульскую помощь россиянам в экстренных случаях.

