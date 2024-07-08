Генконсульство РФ в Анталье приостановило прием граждан
8 июля 202411:40
Генеральное консульство России в турецкой Анталье приостановило прием посетителей из-за технических работ. Об этом дипмиссия сообщила в своем Telegram-канале.
«В связи с проведением технических работ прием граждан, в том числе по вопросу выдачи паспортов, с понедельника 8 июля с.г. будет временно приостановлен», — отмечается в сообщении.
Генконсульство пообещало дополнительно сообщить о возобновлении приема. В то же время в дипмиссии указали, что готовы оказать необходимую консульскую помощь россиянам в экстренных случаях.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru