В МИД России рассказали о планах открыть генконсульство в Армении

«Вышли распоряжения по открытию генконсульства в Армении, по открытию на Мальдивах генконсульства. Сейчас в Индонезии на Бали будет открываться генконсульство. В этом направлении сейчас работаем», — указал замглавы МИД, добавив, что ведется «достаточно большая организационно-техническая работа».

Как уточнил Иванов, Москва рассчитывает, что генконсульство в Армении откроют до конца года.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу и поддержку партнерских отношений с Арменией, в частности, Вооруженные силы РФ заинтересованы в сотрудничестве с Ереваном, пишет Ura.ru.

