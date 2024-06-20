В МИД России рассказали о планах открыть генконсульство в Армении
Россия намерена в ближайшее время открыть генконсульство страны в армянском городе Капан. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в беседе с ТАСС.
«Вышли распоряжения по открытию генконсульства в Армении, по открытию на Мальдивах генконсульства. Сейчас в Индонезии на Бали будет открываться генконсульство. В этом направлении сейчас работаем», — указал замглавы МИД, добавив, что ведется «достаточно большая организационно-техническая работа».
Как уточнил Иванов, Москва рассчитывает, что генконсульство в Армении откроют до конца года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит работу и поддержку партнерских отношений с Арменией, в частности, Вооруженные силы РФ заинтересованы в сотрудничестве с Ереваном, пишет Ura.ru.
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