Генконсульство Греции в Москве временно приостановит работу
Генконсульство Греции в Москве временно приостановит работу в связи с высылкой греческих дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что консульство будет закрыто с 29 июня по 1 июля.
Ранее посол Греческой республики в Российской Федерации Екатерини Нассика была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту с уведомлением о том, что восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата.
Также российская сторона «выразила решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также в связи с высылкой из Греции группы российских дипломатов.
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