Генконсульство Греции в Москве временно приостановит работу

Отмечается, что консульство будет закрыто с 29 июня по 1 июля.

Ранее посол Греческой республики в Российской Федерации Екатерини Нассика была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту с уведомлением о том, что восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата.

Также российская сторона «выразила решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также в связи с высылкой из Греции группы российских дипломатов.

