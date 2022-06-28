Генконсульство Греции в Москве временно приостановит работу

Генконсульство Греции в Москве временно приостановит работу в связи с высылкой греческих дипломатов. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что консульство будет закрыто с 29 июня по 1 июля.

Ранее посол Греческой республики в Российской Федерации Екатерини Нассика была вызвана в МИД РФ, где ей вручили ноту с уведомлением о том, что восемь греческих дипломатических сотрудников в России объявлены персонами нон грата.

Также российская сторона «выразила решительный протест в связи с конфронтационным курсом греческих властей в отношении России, включая поставки вооружений и военной техники киевскому режиму», а также в связи с высылкой из Греции группы российских дипломатов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизыГреция
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