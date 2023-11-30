Генконсульство Германии в Калининграде прекратило работу
Генконсульство Германии в Калининграде прекращает работу с 30 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
«С 30.11.2023 года генеральное консульство в Калининграде будет закрыто», — указано в заявлении.
Дипломаты призвали обращаться по консульским и паспортным вопросам из консульского округа калининградского ведомства в генконсульство Германии в Санкт-Петербурге. При этом визовые вопросы будет решать визовый отдел посольства ФРГ в Москве.
Ранее генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге прекратило обслуживание клиентов с 1 сентября, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru