МО РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ

Силами и средствами Черноморского флота в Чёрном море были уничтожены безэкипажные катера ВСУ. Об этом со ссылкой на Минобороны сообщает RT.

Отмечается, что для уничтожения целей применялось стрелковое оружие и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

В ведомстве добавили, что всего за неделю в акватории Чёрного моря были уничтожены 23 безэкипажных катера, а также пять катеров ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате удара по аэродрому российские войска уничтожили два самолета ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

