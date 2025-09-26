МО РФ: В Черном море уничтожили безэкипажные катера ВСУ

Отмечается, что для уничтожения целей применялось стрелковое оружие и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

В ведомстве добавили, что всего за неделю в акватории Чёрного моря были уничтожены 23 безэкипажных катера, а также пять катеров ВСУ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате удара по аэродрому российские войска уничтожили два самолета ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».