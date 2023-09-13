Министр обороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом

Министр обороны Германии Борис Писториус использовал в отношении Калининграда старое немецкое название Кенигсберг, сообщает РИА Новости.

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Глава ведомства участвовал в дискуссии, организованной Академией политики безопасности. Писториус обратил внимание на уязвимое положение Литвы.

«Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией», - сказал министр.

В июле глава оборонного ведомства ФРГ заявлял о готовности разместить в Литве бригаду для укрепления восточного фланга НАТО. Россия неоднократно выражала обеспокоенность усилением альянса у своих границ, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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