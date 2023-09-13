Министр обороны ФРГ Писториус назвал Калининград Кенигсбергом
Министр обороны Германии Борис Писториус использовал в отношении Калининграда старое немецкое название Кенигсберг, сообщает РИА Новости.
Глава ведомства участвовал в дискуссии, организованной Академией политики безопасности. Писториус обратил внимание на уязвимое положение Литвы.
«Литва находится в ловушке между Кенигсбергом, Россией и Белоруссией», - сказал министр.
В июле глава оборонного ведомства ФРГ заявлял о готовности разместить в Литве бригаду для укрепления восточного фланга НАТО. Россия неоднократно выражала обеспокоенность усилением альянса у своих границ, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru