Генконсульство ФРГ в Екатеринбурге закрылось

Генеральное консульство Германии перестало работать в Екатеринбурге, сообщается на портале германских зарубежных представительств в России.

В Новосибирске прекратило работу генконсульство Германии

В заявлении на сайте указано, что учреждение закрыто.

«Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что работу прекратили генконсульства ФРГ в Калининграде и Новосибирске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕкатеринбургКонсульствоГермания

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