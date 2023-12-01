Генконсульство ФРГ в Екатеринбурге закрылось
1 декабря 202310:55
Генеральное консульство Германии перестало работать в Екатеринбурге, сообщается на портале германских зарубежных представительств в России.
В заявлении на сайте указано, что учреждение закрыто.
«Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что работу прекратили генконсульства ФРГ в Калининграде и Новосибирске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru