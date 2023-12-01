Генконсульство ФРГ в Екатеринбурге закрылось

В заявлении на сайте указано, что учреждение закрыто.

«Обращайтесь, пожалуйста, в посольство Германии в Москве», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что работу прекратили генконсульства ФРГ в Калининграде и Новосибирске, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

