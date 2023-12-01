В Новосибирске прекратило работу генконсульство Германии
Генконсульство Германии в Новосибирске прекратило работу. Об этом сообщается на сайте представительства ФРГ в РФ.
«Генеральное консульство в Новосибирске закрыто», — указано в заявлении.
Причины такого решения не уточняются. Гражданам рекомендовали обращаться в посольство Германии в Москве.
Накануне стало известно о прекращении работы генконсульства ФРГ в Калининграде, напоминает телеканал «360».
Ранее Германия анонсировала закрытие ряда диппредставительств в России из-за ограничения по числу сотрудников немецких учреждений в РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru