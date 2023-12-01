В Новосибирске прекратило работу генконсульство Германии

Генконсульство Германии в Новосибирске прекратило работу. Об этом сообщается на сайте представительства ФРГ в РФ.

Генконсульство Германии в Калининграде прекратило работу

«Генеральное консульство в Новосибирске закрыто», — указано в заявлении.

Причины такого решения не уточняются. Гражданам рекомендовали обращаться в посольство Германии в Москве.

Накануне стало известно о прекращении работы генконсульства ФРГ в Калининграде, напоминает телеканал «360».

Ранее Германия анонсировала закрытие ряда диппредставительств в России из-за ограничения по числу сотрудников немецких учреждений в РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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