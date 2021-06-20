Генетик допустила ускорение пандемии COVID-19
Если иммунитет россиян не повысится, темпы распространения коронавирусу COVID-19 могут ускориться. Это связано с тем, что в России еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета привитых от коронавируса, а число переболевших с антителами незначительное. Об этом заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в эфире телеканала «Россия 1» 20 июня.
«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он (вирус - прим. НСН) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться», – отметила ученый.
Единственным выходом из ситуации является вакцинирование населения, считает генетик.
Напомним, жители всех регионов России могут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. В настоящее время в стране введены в оборот четыре отечественных препарата : «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные в НИЦЭМ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,3 млн+17 611 / сут.
Умерли
129 тыс.+450 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+8 629 / сут.
- Захарова прокомментировала подготовку США новых санкций из-за Навального
- Генетик допустила ускорение пандемии COVID-19
- В СМИ появились подробности самоубийства полицейского на посту около посольства в Москве
- Российские военные в Сирии развернули колонну американских солдат
- Ученые раскрыли способ сократить время лечения коронавируса
- В США анонсировали новые антироссийские санкции из-за Навального
- Эксперт назвал июнь благоприятным периодом для покупки валюты
- Астронавты на МКС в открытом космосе монтируют солнечные панели
- СМИ: Сын советского рок-музыканта Александра Башлачева тоже покончил с собой
- Лысенко: Прощание с Легендой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru