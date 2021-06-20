Генетик допустила ускорение пандемии COVID-19

«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он (вирус - прим. НСН) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться», – отметила ученый.

Единственным выходом из ситуации является вакцинирование населения, считает генетик.

Напомним, жители всех регионов России могут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. В настоящее время в стране введены в оборот четыре отечественных препарата : «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные в НИЦЭМ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова.

