Генетик допустила ускорение пандемии COVID-19

Если иммунитет россиян не повысится, темпы распространения коронавирусу COVID-19 могут ускориться. Это связано с тем, что в России еще недостаточно для формирования коллективного иммунитета привитых от коронавируса, а число переболевших с антителами незначительное. Об этом заявила руководитель группы геномики и геномных технологий ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская в эфире телеканала «Россия 1» 20 июня.

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«Вакцинированных у нас мало. Доля переболевших, у которых еще остались антитела, она небольшая... Это значит, что он (вирус - прим. НСН) будет распространяться еще быстрее, проще будет распространяться», – отметила ученый.

Единственным выходом из ситуации является вакцинирование населения, считает генетик.

Напомним, жители всех регионов России могут пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. В настоящее время в стране введены в оборот четыре отечественных препарата : «Спутник V» и «Спутник Лайт», разработанные в НИЦЭМ им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» от Центра им. Чумакова.

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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