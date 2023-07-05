Генеральным директором ТАСС назначили Андрея Кондрашова

Генеральным директором информационного агентства России ТАСС назначен Андрей Кондрашов. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

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До назначения Кондрашов работал первым заместителем генерального директора ВГТРК.

Ранее должность гендира ТАСС занимал Сергей Михайлов. Мишустин подписан распоряжение, которым Михайлова освободили от должности по собственному желанию.

Накануне стало известно, что экс-руководитель проекта реинжиниринга автопроизводства и создания перспективного семейства автомобилей компании «КАМАЗ» Ханс-Петер Мозер назначен генеральным директором автозавода «Москвич», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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