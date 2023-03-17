Суд оставил под стражей подозреваемого в получении взятки экс-мэра Белгорода

Отмечается, что защита просила изменить меру пресечения Иванову на домашний арест или залог в 1 млн рублей. Однако судья оставил в силе постановление Свердловского районного суда города.

Ранее экс-главу Белгорода, который также был гендиректором АО «Белгородская ипотечная корпорация», заподозрили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. По данным следствия, в 2019-2021 годах Иванов получил от коммерческих организаций автомобиль стоимостью более 2,5 млн рублей в обмен на предоставление выгодных условий займа на сумму свыше 50 млн рублей.

