Суд оставил под стражей подозреваемого в получении взятки экс-мэра Белгорода
Суд оставил без изменения решение о заключении под стражу экс-мэра Белгорода Антона Иванова, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Белгородского областного суда.
Отмечается, что защита просила изменить меру пресечения Иванову на домашний арест или залог в 1 млн рублей. Однако судья оставил в силе постановление Свердловского районного суда города.
Ранее экс-главу Белгорода, который также был гендиректором АО «Белгородская ипотечная корпорация», заподозрили в получении взятки в особо крупном размере и заключили под стражу. По данным следствия, в 2019-2021 годах Иванов получил от коммерческих организаций автомобиль стоимостью более 2,5 млн рублей в обмен на предоставление выгодных условий займа на сумму свыше 50 млн рублей.
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