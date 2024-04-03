Генерал Соболев назвал бесперспективной борьбу предприятий Татарстана с дронами ВСУ

«Если это серьезный дрон, то вряд ли они его какими-то кустарными средствами собьют. И для этого должны быть профессионалы. Я считаю, что нужно усиливать наши средства противовоздушной обороны», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Соболева, российским военным следует вычислять местонахождение беспилотных летательных аппаратов на Украине и уничтожать их до того, как они вылетают в сторону российский регионов.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов предложил каждому предприятию в республике решать проблему собственной безопасности самостоятельно после атак беспилотников на Елабугу и Нижнекамск, напоминает «Радиоточка НСН».

